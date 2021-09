Nach drei Monaten beim HSV: Pech-Serie vorbei! Leistner steht vor seinem Heimdebüt

Klappt es diesmal endlich mit dem Heimdebüt? Seit knapp drei Monaten ist Toni Leistner beim HSV. Auf einen Pflichtspieleinsatz im Volkspark aber wartet er noch immer. Das könnte sich am Sonntag ändern: Vieles spricht dafür, dass der 30-Jährige gegen Bochum endlich auch mal zu Hause den Ton in der Abwehr angibt.

Leistner hofft aufs Heimdebüt. Weil er bislang nur bei den Auftritten in Fürth und Kiel ran durfte, aber immer fehlte, wenn es im Volkspark rund ging.

HSV: Toni Leistner steht vor seinem Heimdebüt

Eine kuriose Serie. Nach dem Pokal-Aus in Dresden hatte sich Leistner einen Dynamo-Fan vorgeknöpft, wurde gesperrt und verpasste den Liga-Auftakt gegen Düsseldorf. Dann der Platzverweis in Fürth und zwei Partien Sperre – natürlich zwei Heimspiele (gegen Aue und Würzburg). Weil der HSV beide Male überzeugte, änderte Trainer Daniel Thioune anschließend in der Defensive nichts, Leistner blieb gegen St. Pauli nur die Bank.

Diesmal dürfte es anders aussehen. Weil Leistner zuletzt in Kiel (1:1) überzeugte und durch Sicherheit glänzte. „Tonis Spiel in Kiel war sehr stabil“, lobt Thioune und wird durch Zahlen bestätigt: Leistners Passquote lag bei 94,87 Prozent, kein anderer Akteur war ballsicherer. Auch deshalb sagt Thioune nun: „Toni kann an diesem Wochenende sicherlich ein Faktor sein.“

So ganz will sich der Trainer noch nicht festlegen. Doch die Zeichen stehen auf Heimdebüt für Leistner. Nach seinem Stotter-Start mit Sperren und Spielpausen ist der Routinier endlich auf Betriebstemperatur. Da würde es trotz aller Überraschungen, für die Thioune durchaus von Woche zu Woche gut ist, schon sehr erstaunen, sollte der als Führungsspieler geholte Dresdner nun direkt wieder draußen sitzen.