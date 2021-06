Nach Derby: Fliegt HSV-Kapitän Hunt wieder aus dem Team?

Vier Trainingstage bleiben ihm, um sich ein neues Bild zu machen. Nach der Derby-Pleite gegen den FC St. Pauli durfte sich auch Dieter Hecking am freien Montag mal schütteln und kräftig durchpusten, ab Dienstag nun wird der Trainer genau hinsehen. Und die Fragen stellen sich: Welche Profis müssen für das 0:2 im Stadtduell büßen? Wie verändert Hecking seine Mannschaft am Sonnabend in Aue?

Ganz sicher wird es auch am Dienstag noch mal wehtun. Häppchenweise müssen sich die Profis ihre Fehler aus dem Derby ansehen, wenn Hecking zur Videoanalyse bittet. Der eine oder andere dürfte da schon ahnen, dass er sich in dieser Trainingswoche besonders zeigen muss.

Adrian Fein greift nach seinem Jochbeinbruch in dieser Woche wieder richtig an. imago images/Michael Schwarz Foto:

HSV-Trainer Hecking wird nicht viel ändern

Wen wirft Hecking aus der Mannschaft? „Bisher gab es in der Rückrunde ja wenig Anlass zu Kritik“, ließ Hecking nach dem Derby wissen. Das hat sich nun geändert. Ein totaler Kurswechsel mit vier oder fünf Änderungen ist in Aue dennoch nicht zu erwarten.

Definitiv ins Team drängt Adrian Fein. Nach seiner Jochbein-OP wird der „Maskenmann“ nun wieder voll trainieren und soll testen, ob er sich zutraut, angstfrei und mit vollem Einsatz in Zweikämpfe zu gehen. Gelingt ihm das, dürfte er in die erste Elf rutschen.

HSV-Kapitän Hunt droht ein Platz auf der Bank

Nur: Was macht Hecking dann mit Aaron Hunt? Kaum denkbar, dass der zuletzt sehr stabile Gideon Jung weichen muss. Bliebe noch Louis Schaubs Posten hinter den Spitzen. Der Österreicher spielte zuletzt mit großem Aufwand, aber durchwachsen. Hunt gegen Schaub könnte entsprechend ein großes Duell dieser Trainingswoche werden. Gegen den Kapitän spricht dabei, dass Hecking ihn schon gegen St. Pauli nach rund einer Stunde auswechselte – aus Leistungsgründen.

Wieder ins Team rotieren dürfte Lukas Hinterseer. Zum einen leidet Sturm-Kollege Joel Pohjanpalo noch unter einer Beckenkammprellung, zum anderen offenbarte er bei seinem Startelfdebüt gegen St. Pauli, dass er zurzeit vielleicht doch eher der bessere Joker ist.