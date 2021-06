Nach dem Derby: HSV zittert um Pohjanpalo – Fortschritte bei Fein

Adrian Fein (Jochbeinbruch) musste zuletzt zwei Spiele aussetzen, nun könnte er sein Comeback feiern. Foto: WITTERS Adrian Fein (Jochbeinbruch) musste zuletzt zwei Spiele aussetzen, nun könnte er sein Comeback feiern. WITTERS Foto:

Auf diesen Einsatz hatte Joel Pohjanpalo verdammt lange warten müssen. Erstmals seit September 2016 durfte der Finne in einem Liga-Spiel in der Startelf ran. Nutzen konnte er die Spielzeit nicht. Nur auf 22 Ballkontakte brachte es der Stürmer in 90 Minuten. Er blieb ohne Tor und verletzte sich am Ende dann auch noch. Ob die Zeit bis zum nächsten Spiel in Aue reichen wird, ist unklar. Wieder mit dabei sein könnte im nächsten Spiel Adrian Fein.

Sorgen um Pohjanpalo – Hoffen bei Fein. „Joel hat sich eine schwere Beckenkammprellung zugezogen. Passiert ist es bei dem Tor, das für uns zu Recht nicht gegeben wurde“, sagte Dieter Hecking. Wann Pohjanplo wieder spielen kann, ließ der Trainer offen. Gleiches gilt für die Frage, ob der Finne nach seinem schwachen Auftritt gegen St. Pauli künftig wieder die Rolle des Jokers bekommen wird. „Joel hat vorne sehr viel gearbeitet, auch gegen den Ball. Er hat versucht, Bälle festzumachen“, sagte Hecking. „Letztlich ist er auch davon abhängig, wie viele Situationen er hat.“

Fein steigt wieder voll ins Training ein

Wann Pohjanpalo nach seiner Verletzung wieder voll einsteigen kann, werden die nächsten Tage zeigen. Genau hingucken wird der Trainer auch bei Adrian Fein. Der Mittelfeldspieler soll nach seinem Jochbeinbruch am Dienstag wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Sollte es keine Probleme geben, könnte er am Sonnabend mit Maske in Aue für den HSV auflaufen. Zu viel will Hecking aber noch nicht versprechen. Auf die Frage, ob Fein in Aue dabei sein wird, antwortete der Coach: „Das kann und will ich jetzt noch nicht sagen. Er wird sicherlich diese Woche wieder ins Training einsteigen. Dann sehen wir mal, wie er sich verhält.“