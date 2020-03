Nach Aue-Debakel: HSV-Boss Hoffmann spricht statt Trainer Hecking

Der Tag nach dem HSV-Debakel in Aue (0:3): Statt wie üblich im Volkspark auszulaufen, stehen alle Profis auf dem Platz. Trainer Dieter Hecking hat eine Ansprache gehalten, auch Sportvorstand Jonas Boldt ist dabei. MOPO-Reporter Simon Braasch berichtet im Video.

Klar ist: Ein Punkt, ein Tor aus drei Spielen - der HSV steckt in der Krise, der Aufstieg ist akut in Gefahr. Eine erste Maßnahme: Statt Coach Hecking hat heute Vorstands-Boss Bernd Hoffmann in der Medienrunde sprechen. HIER gibt es seine wichtigsten Aussagen.

Welche Konsequenzen werden aus dem desolaten Auftritt in Aue gezogen? Was passiert bis zum Heimspiel am Sonnabend gegen Regensburg? Es wird eine spannende Woche im Volkspark.