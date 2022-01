Der HSV und Leihprofis aus England, sonderlich gut war diese Beziehung in der Vergangenheit nicht gerade. Dennoch wird jetzt der nächste Deal in dieser Richtung geplant.

Tommy Doyles Leihe wurde unlängst abgebrochen, der 20-jährige wurde von ManCity direkt an Cardiff City weiterverliehen. Bei Xavier Amaechi (21) sah es bis dato nicht viel besser aus, er wurde 2019 mit Vorschusslorbeeren vom FC Arsenal geholt, konnte die Erwartungen aber (noch) nicht erfüllen. Immerhin: Seine Leihe zu den Bolton Wanderers wurde kürzlich verlängert. Der HSV hofft, im Sommer einen gestärkten Amaechi zurückzubekommen.

Transfer? HSV-Interesse an Crysencio Summerville von Leeds United

Bis dahin drückt auf der offensiven Außenbahn aber noch der Schuh – und trotz der (negativen) Erfahrungen mit England-Leihen blickt der HSV wieder auf die Insel. So soll Crysencio Summerville von Leeds United in den Fokus des HSV geraten sein, wie „HSV1887tv“ zuerst berichtete.

Der 20-jährige Flügelspieler steht noch bis 2023 in der Premier League unter Vertrag, wurde in dieser Saison aber nur fünfmal eingewechselt. Daher steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum. Die Gespräche laufen, zum Knackpunkt könnte das Gehalt werden, das das Juwel in England einstreicht. In Hamburg hätte er in Ludovit Reis einen Bekannten, mit dem er zuletzt im U21-Kader der Niederlande stand.

Ausgebildet wurde Summerville bei Feyenoord Rotterdam, zu einem Profieinsatz schaffte er es dort nicht. Der Durchbruch gelang ihm bei seiner Leihe zu ADO Den Haag, wo er in der Saison 2019/20 auf 21 Eredevise-Einsätze kam (zwei Tore). Im September 2020 folgte der Wechsel zu Leeds.

Für die Jagd auf Summerville bleiben dem HSV bis Transferschluss (31.1.) noch einige Tage.