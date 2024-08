Nach 35 Tagen Pause: HSV-Torjäger Glatzel ist zurück – Comeback-Termin steht fest!

Auf diesen Moment hatten die Fans im Volkspark lange gewartet. Seit Wochen konnte Robert Glatzel nur individuell und dosiert trainieren, zwei Tage vor dem Heimspielauftakt gegen Hertha BSC stieg er nun komplett ins Teamtraining ein!

Glatzel ist zurück, nach 35 Tagen ohne Team-Training. Am Donnerstag aber mischte Hamburgs Super-Knipser (63 Tore in 100 HSV-Zweitligaspielen) während der gesamten 70-minütigen Einheit mit. Noch nicht die ganze Zeit unter voller Belastung, das aber soll sich in den kommenden Tagen ändern.

Auffällig: Noch lässt Glatzel Vorsicht walten. Sein Unterschenkel, der ihm seit Wochen Probleme bereitet, ist weiterhin bandagiert. In den Sprints wirkte der 30-Jährige aber nicht so, als würde er noch Probleme haben.

Kommende Woche gastiert der HSV im DFB-Pokal in Meppen

Wie geht es nun weiter mit Glatzel? Die Partie gegen Hertha (Samstag, 20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) kommt definitiv noch zu früh. Kommende Woche aber, im Pokal bei Regionalligist SV Meppen (18.8.), soll er sein Comeback feiern. Trainer Steffen Baumgart: „Da ist er eine Option.“ Anschließend geht es in der Liga nach Hannover (23.8.).

Das könnte Sie auch interessieren: Brisante Rückkehr von Herthas Leistner zum HSV

Gegen die Berliner dürfte Trainer Steffen Baumgart im Angriff mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf Ransford Königsdörffer setzen, der zuletzt beim 2:1 in Köln beide Tore erzielte. Zudem ist Davie Selke nach überstandenen Problemen wieder komplett genesen.