Nach 1140 Tagen! Ex-HSV-Kapitän Leibold beendet extrem lange Durststrecke

Manchmal dauert es im Leben ein bisschen länger, um zu dem gewünschten Erfolg zu kommen. Das hat in den vergangenen Jahren auch der ehemalige HSV-Kapitän Tim Leibold erfahren. Nun ist Zeit des Wartens für ihn endlich vorbei. Ein mehr als besonderer Moment für den mittlerweile 30-Jährigen.

Nach dreieinhalb Jahren beim HSV war Leibold im Januar 2023 von Hamburg in die USA zu MLS-Klub Sporting Kansas City gewechselt. Eine große Erfolgsgeschichte war das bislang für ihn nicht. Im ersten USA-Jahr erreichte der Linksverteidiger mit Kansas City zwar die Playoffs und schaffte es dort auch immerhin bis ins Viertelfinale. Eine große Rolle spielte Leibold dabei auf dem Platz aber nicht. Nicht mal bei der Hälfte der Liga-Spiele kam er im Laufe der Saison auch zum Einsatz.

In diesem Jahr darf Leibold mehr spielen. Doch nun läuft die Saison für Sporting ziemlich unbefriedigend. Nach 21 von 34 Liga-Spielen hängt Kansas City tief im Tabellenkeller fest, die Playoffs sind in weiter Ferne. Schon zwölf Spiele wurden verloren. Beim 2:0 gegen Austin gab es an diesem Wochenende aber immerhin den vierten Sieg in diesem Jahr. Einen großen Anteil hatte daran Leibold.

Zuletzt traf Leibold für den HSV mit Trainer Hrubesch

Nach 26 Minuten erzielte der ehemalige HSV-Kapitän für Kansas City das 1:0. Für Leibold war es über 500 Tage nach seinem Wechsel in die USA der erste Treffer für den MLS-Klub. Krass: Sein letztes Tor in einem Pflichtsiel liegt sogar schon 1140 Tage zurück. Das war am 16. Mai 2021 bei einer 2:3-Niederlage mit dem HSV in Osnabrück. Trainer der Hamburger war damals noch Horst Hrubesch.

Eine verdammt lange Durststrecke, die nun endlich vorbei ist. Vielleicht für Leibold der Startschuss, um jetzt in den USA endlich richtig loszulegen. Sein Vertrag bei Kansas City läuft noch bis Ende Dezember 2025.