Nach 1:1 in Dresden: HSV-Trainer Walter motzt Sky-Reporter an

Da hatte einer aber mächtig schlechte Laune. Nach dem 1:1 des HSV bei Dynamo Dresden konnte HSV-Trainer Tim Walter seine Enttäuschung nicht verbergen – und nahm sich gleich mal Sky-Reporter Torben Hoffmann zur Brust.

Wenige Minuten nach dem Remis stand Walter am Freitag dem Bezahlsender Rede und Antwort. Klar, dass auch die drei verpassten HSV-Aufstiege der Vorjahre und der neuerliche Druck im Aufstiegskampf Thema wurden. Das aber passte Walter überhaupt nicht.

Ob der Druck denn nun direkt zunehme, wurde der 46-Jährige, der seit dieser Saison den HSV trainiert, gefragt. Seine bärbeißige Antwort: „Den Druck macht nur ihr von der Presse und vom Fernsehen. Wir haben genau unseren Weg ausgerufen. Ihr könnt uns weiter damit nerven.“ Und weiter: „Heute ist das erste Spiel und ihr fangt schon wieder damit an. Von daher: ganz entspannt bleiben. Am Ende wird abgerechnet.“

Damit hat Walter natürlich recht. Und dennoch: Mit den Fragen in Richtung Aufstiegskampf wird er leben müssen. Welcher Verein, der gerade oben steht, will am Saisonende schon Vierter, Fünfter oder Sechster werden?

Sky-Reporter Hoffmann spielte früher sogar in der Champions League

Übrigens: Mit Hoffmann suchte sich Walter ausgerechnet den Reporter für seine Generalkritik aus, der selbst jahrelang höherklassig kickte. Der 47-Jährige absolvierte zwischen 2001 und 2010 insgesamt 131 Bundesligaspiele für Frankfurt und München 1860, kam zudem dreimal in der Champions League zum Einsatz.