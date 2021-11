Bei nasskaltem Wetter schickte Tim Walter am Mittwochvormittag seine Spieler auf den Trainingsplatz. Miro Muheim war wieder dabei, Daniel Heuer Fernandes musste hingegen erneut aussetzen.

Was bedeutet das für das Heimspiel gegen Regensburg am Samstag?

Muheim gegen Regensburg wieder fit, Heuer Fernandes wird weiterhin ausfallen

Mit Muskel-Problemen im Oberschenkel hatte Muheim am Dienstag mit dem Teamtraining ausgesetzt. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Am Mittwoch mischte der Linksverteidiger wieder voll mit. Gibt es in den nächsten Tagen keinen Rückschlag, wird er auch am Samstag gegen Regensburg auflaufen können.

Für Heuer Fernandes wird die Zeit wohl nicht reichen. Eine Kniereizung macht weiter Sorgen. Beim HSV geht man davon aus, dass der Torwart auch für das Spiel gegen Regensburg ausfallen wird.