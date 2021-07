MOPO-Kommentar: Dieses Endspiel hat sich der HSV verdient!

Nach dem 1:1 gegen Osnabrück muss der HSV zwei Spieltage vor Schluss weiter um den Aufstieg zittern. Am Sonntag um 15.30 Uhr (Liveticker auf MOPO.de) kommt es zum Showdown bei Verfolger Heidenheim. Lars Albrecht (39), stellvertretender Sportchef der MOPO, kommentiert.

Sie hätten es sich leicht machen und wie Bielefeld vorzeitig den Aufstieg in die Bundesliga feiern können. Aber nein, dieser HSV mag es offenbar spannend. Um nicht zu sagen dramatisch.

HSV-Endspiel in Heidenheim: Das passt zu dieser Zitter-Saison

Spätestens mit der grausamen Leistung gegen Osnabrück hat sich Heckings Team dieses Endspiel redlich verdient. Beim 1. FC Heidenheim, der so etwas wie der Gegenentwurf zum HSV ist. Kleine Stadt, kleiner Klub, aber großes Herz!

In der Chronologie dieser für die Fans kaum zu ertragenden Zitter-Saison ist es passend, dass sich bei einem Geisterspiel in der leeren Voith-Arena zu Heidenheim an der Brenz das Schicksal des ehemaligen Bundesliga-Dinos mitentscheidet. Na, haben Sie auch schon so Lust auf Sonntag?