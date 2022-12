Er ist die Hamburger Lebensversicherung – und der DFB-Pokal sein absoluter Lieblingswettbewerb. Robert Glatzel rettete den HSV mit seinen zwei Treffern in der regulären Spielzeit beim 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC noch in die Verlängerung. Als der Großteil der 25.000 Zuschauer:innen im Volksparkstadion, nämlich die, die es mit dem HSV hielten, in der 50. Minute verstummten, weil Philipp Hofmann das 0:2 erzielt hatte, legte der 28-Jährige so richtig los.

Er ist die Hamburger Lebensversicherung – und der DFB-Pokal sein absoluter Lieblingswettbewerb. Robert Glatzel rettete den HSV mit seinen zwei Treffern in der regulären Spielzeit beim 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Karlsruher SC noch in die Verlängerung. Als der Großteil der 25.000 Zuschauer:innen im Volksparkstadion, nämlich die, die es mit dem HSV hielten, in der 50. Minute verstummten, weil Philipp Hofmann das 0:2 erzielt hatte, legte der 28-Jährige so richtig los.

„Der Pokal ist ein richtig geiler Wettbewerb und eine tolle Abwechslung zur Liga“, hatte Glatzel noch vor dem Spiel gesagt. Auf dem Rasen ließ er seinen Worten dann Taten folgen. Nach einer Flanke von Giorgi Chakvetadze schädelte der Stürmer den Ball gegen die Laufrichtung von Keeper Marius Gersbeck in die Maschen – der Anschlusstreffer.

Richtig beben ließ der Angreifer den Volkspark dann in der Nachspielzeit. In Überzahl waren die Hamburger knapp 20 Minuten lang angerannt, glücklos. Dann aber brachte Bakery Jatta das Leder scharf vor den Karlsruher Kasten und Glatzel spitzelte zum ganz späten 2:2 ein. Gleichzeitig war das bereits sein elfter Treffer im DFB-Pokal – im zehnten Einsatz.

MOPO

Auch im Elfmeterschießen – dem dritten in Folge im Pokal – hielt er sich schadlos, verwandelte den vierten Hamburger Elfer. Den bis dahin starken Gersbeck gucke Glatzel eiskalt aus. Zudem war er der Erste, der Kapitän Sebastian Schonlau tröstete, nachdem dieser seinen vergeben hatte.

HSV-Held: Auf Glatzel können sich die Hamburger verlassen

Am Ende reichte es maximal dramatisch für den Einzug ins Pokal-Halbfinale. Auch dank der Lebensversicherung Robert Glatzel lebt der Traum von Berlin. „Unfassbar, wirklich unbeschreiblich. Das sind Momente, für die man Fußball spielt. Vor so vielen Fans so ein dramatisches Spiel zu gewinnen – einfach wunderschön“, sagte Glatzel. Mit dem Kopf, mit der Fußspitze oder aufreizend lässig vom Punkt – auf ihre Nummer neun können sich die Hamburger verlassen.