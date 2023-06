Momentan weilt Claus Costa bei der U21-EM und sucht in Rumänien und Georgien nach möglichen Verstärkungen für den HSV. Eine vergleichsweise exotische Dienstreise für den HSV-Sportdirektor, der sich in diesem Sommer in Sachen Zugänge bislang in Bielefeld (Guilherme Ramos/25) und Braunschweig (Immanuel Pherai/22) bediente. Bald könnte sich der nächste Zugang anbahnen, der in der vergangenen Saison noch gegen den HSV spielte.