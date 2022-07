Mitten im Krieg: Ex-HSV-Trainer Zinnbauer tritt neuen Job in Moskau an

Die Meldung kam dann doch ein wenig überraschend. Ex-HSV-Trainer Joe Zinnbauer (52) übernimmt den russischen Erstligisten Lokomotive Moskau. Jenen Klub, den mit Markus Gisdol (52) ein weiterer ehemaliger Hamburger Übungsleiter nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verlassen hatte.

„Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. Das geht mit meinen Werten nicht überein“, hatte Gisdol damals verlauten lassen. Zinnbauer, der in der Saison 2014/15 für 24 Spiele die HSV-Profis betreute, sieht das offenbar anders.

Zu möglicher Bedenken bezüglich seines neuen Engagements ist bislang nichts bekannt. Stattdessen sprach Zinnbauer in den Vereinsmedien ausführlich über seinen neuen Arbeitgeber, schwärmte von den Trainingsbedingungen beim russischen Hauptstadt-Klub.

In Moskau wird Zinnbauer mit Ex-Nationalspieler Marvin Compper (37) zusammenarbeiten. Der ehemalige Hoffenheimer war zuletzt nach dem Gisdol-Aus Cheftrainer von Lokomotive, wird auch weiterhin zum Trainerstab von Zinnbauer gehören.

Nach Engagements beim FC St. Gallen (2015 – 2017) und in Südafrika bei den Orlando Pirates (2019 – 2021) jetzt also Moskau. Nicht ohne Brisanz. Zinnbauer aber sagte nur: „Ich bin von diesem Projekt überzeugt, es ist sehr interessant.“