Mit Wucht zurück in die HSV-Elf: Neue Chance für Gideon Jung

In 14 Spielen kam Gideon Jung für den HSV in der ersten Saisonhälfte zum Einsatz. Die meisten Spiele machte er dabei an der Seite von Rick van Drongelen in der Innenverteidigung. Diesen Platz hat Jung nun an Timo Letschert verloren. Komplett raus ist er damit aus dem Team aber nicht. Ganz im Gegenteil. Im Mittelfeld bekam der 25-Jährige zuletzt eine neue Chance und überzeugte.

Bei den Siegen gegen Nürnberg und in Bochum wurde Jung jeweils eingewechselt. „Er hat stark gespielt und war sehr präsent“, sagt Dieter Hecking über Jung, der gegen Nürnberg ein Tor erzielte und in Bochum einen Treffer einleitete.

HSV: Wenn die Techniker nicht überzeugen, schlägt Jungs Stunde

Warum ist Jung plötzlich wieder wichtig und eine echte Hilfe für das Team? Er bringt im Mittelfeld mit seiner robusten Spielweise ein neues Element ins Spiel. Das kann immer wieder helfen – gerade wenn die Techniker wie Louis Schaub, Jeremy Dudziak oder Sonny Kittel es nicht schaffen, sich mit ihren fußballerischen Qualitäten durchzusetzen.

Hecking über Jung: „Er bringt Wucht mit“

„Was Jung vor allem auszeichnet ist, dass er die körperliche Präsenz und Wucht mitbringt. Da hat er einen Vorteil gegenüber den anderen zentralen Mittelfeldspielern“, sagt Hecking, der künftig immer mal wieder auf die Option Jung setzen will. Der Coach: „Die Qualität ist bei uns das Fußballerische. In 75 Prozent unserer Spiele wird uns das helfen. In den restlichen 25 Prozent sind andere Tugenden gefragt. Man muss immer wieder gucken, ob man mit den spielerischen Elementen zum Zug kommt, oder ob man nicht sagen muss, wir verzichten mal auf einen oder zwei sehr gute Fußballer und bringen mal eine andere Komponente wie Gideon rein.“

Im Video: Das sagt Hecking zur aktuellen HSV-Situation

Gegen Nürnberg und in Bochum hat das auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert und zum Erfolg geführt.