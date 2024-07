Das Gesetz hat Wirkung gezeigt, in vielerlei Hinsicht. Seit Anfang April dürfen Erwachsene in Deutschland legal Cannabis konsumieren – das sorgte für Erleichterung, aber auch für Kritik. Zahlreiche Prominente aber unterstützen die neue Regelung aus medizinischer Sicht, darunter auch René Adler. Der frühere Nationaltorwart und Ex-Keeper des HSV setzt sich vehement für das Thema ein und erklärt in der MOPO, warum das so ist.