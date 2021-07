Sie reisten mit einer Sorge weniger im Gepäck nach Hamburg zurück. Als der HSV am Mittwoch nach Beendigung seines Trainingslagers in Fuhlsbüttel landete, war Mikkel Kaufmann schon da. Sollte der Medizincheck keine Probleme bereiten, kommt das dänische Angriffstalent des FC Kopenhagen für ein Jahr auf Leihbasis zum HSV. Anschließend besitzt der Verein eine Kaufoption.

Mit Kaufmann schließt der HSV seine wohl letzte Lücke im Angriff. Den 20-Jährigen sieht die sportliche Führung des Vereins als ideale Ergänzung zu Neuzugang Robert Glatzel, der von Cardiff City zum HSV wechselte und nach seiner Corona-Infektion in den kommenden Tagen voll ins Training im Volkspark einsteigen soll. Bereits gestern reiste Kaufmann aus dem Trainingsläger des FCK im österreichischen Bad Rackersburg ab und jettete nach Hamburg.

Kaufmann soll beim HSV den Durchbruch schaffen

Was aber hat er drauf? Das soll der 1,90 Meter große Brecher in Hamburg unter Beweis stellen. In Dänemark galt Kaufmann vor wenigen Monaten noch als eines der größten Sturm-Talente des Landes. Vor Jahresfrist wechselte der U-20-Nationalspieler für drei Millionen Euro aus Aalborg nach Kopenhagen, hatte dort aber Probleme und erzielte in elf Ligaspielen lediglich ein Tor. Der HSV erhofft sich nun Kaufmanns Durchbruch – um ihn dann fix nach Hamburg holen zu können.