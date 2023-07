Mit Hadzikadunic – und neuen Trikots! HSV trifft nach Fan-Kritik auf RB Salzburg

Die Trainingskleidung steht ihm bereits und wurde angesichts der hochsommerlichen Temperaturen in Tirol in den vergangenen Tagen auch schon kräftig durchgeschwitzt. Und an diesem Samstag, der beim HSV gleich aus doppelter Sicht einem Premierentag gleichkommt, wird Dennis Hadzikadunic auch erstmals das Trikot seines neuen Vereins überstreifen dürfen.

Wobei das Outfit für das Testspiel gegen RB Salzburg nicht nur vom Zugang, sondern von allen HSV-Profis zum ersten Mal getragen werden wird. Am Freitag veröffentlichte der Klub unter dem Motto „HSV All The Way“ das Auswärtstrikot für die neue Saison.

Neue HSV-Auswärtstrikots erinnern an Jersey von 2012/13

Es erinnert an die Jerseys von 2012/13, als der HSV letztmals in derart hellblauen Hemden auflief. Das diesjährige Trikot fällt mit Rauten auf, die sich als Muster durch den Stoff ziehen, und wird komplettiert mit ebenfalls hellblauen Stutzen und dunkelblauen Hosen.

Immanuel Pherai, Robert Glatzel, Daniel Heuer Fernandes und László Bénes (v.l.) präsentierten das neue HSV-Auswärtstrikot. HSV Immanuel Pherai, Robert Glatzel, Daniel Heuer Fernandes und László Bénes (v.l.) präsentierten das neue HSV-Auswärtstrikot.

Seine Premiere feiert das neue Jersey nun in Anif bei Salzburg, wo der HSV zum Abschluss des Trainingslagers auf den österreichischen Meister trifft. Und wo Hadzikadunic erstmals für neue Stabilität in der HSV-Defensive sorgen soll. Der Testspiel-Gegner könnte dafür ein einfacherer sein – und hatte jüngst für massive Kritik von den Fans gesorgt. Der Supporters Club und der Förderkreis Nordtribüne hatten öffentlich eine Absage der Partie gefordert – aus Ablehnung der Werte, für die „das Konstrukt RB“ stehe.

Einige HSV-Fans bei Testspiel gegen RB Salzburg erwartet

Das Statement der Fan-Szene war klar und deutlich, mehr müsse dazu nicht mehr gesagt werden, heißt es. Einen aktiven Support der Anhänger wird es gegen Salzburg nicht geben – das aber hat nichts mit dem Gegner zu tun, sondern ist bei Testspielen üblich. Einige nach Österreich mitgereiste Fans werden am Premierentag dennoch in Anif erwartet.