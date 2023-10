Mit Final-Charakter: Das Hamburger Stadtderby der anderen Art

Der Montag fällt seit Abschaffung der Abendpartien eigentlich aus für bedeutsame Kicks im Profi-Bereich der Männer, jedenfalls auf Liga-Ebene. In Sachen Länderspiele ist die Lage allerdings eine andere, und so kommt es am Montag zu einem wegweisenden Hamburger Stadtderby der anderen Art – und es geht um nicht weniger als ein Ticket zur Europameisterschaft.

Beim HSV gehört László Bénes in der laufenden Saison zu den wichtigsten Akteuren. Sechs Treffer und vier Vorlagen sind ein beeindruckender Arbeitsnachweis, den der 26-Jährige in der slowakischen Nationalelf noch bestätigen will. Am Montag wäre ein guter Tag dafür, denn in der Gruppe J der EM-Qualifikation steht ein vorentscheidendes Duell an.

Slowakei gegen Luxemburg und Bénes gegen Sinani

Aktuell bekleidet die Slowakei Rang zwei hinter Portugal, wo Bénes und Co. jüngst mit 2:3 unterlagen. Dritter ist Luxemburg – und genau dort steigt ab 20.45 Uhr das direkte Duell. Bei den Hausherren, die mit einem Sieg die Slowaken überholen würden, zählt Danel Sinani, der beim FC St. Pauli noch auf den Durchbruch wartet, zu den unumstrittenen Leistungsträgern. Ein Dreier würde dem einstigen Fußball-Zwerg das große Ziel Europameisterschaft ein großes Stück näher bringen. Denn ehe es am letzten Spieltag zu Schlusslicht Liechtenstein geht, wartet nur noch die Hürde Bosnien-Herzegowina. Das Team mit Dennis Hadžikadunić vom HSV und Kiezklub-Keeper Nikola Vasilj trifft am Montag parallel auf Portugal und muss gegen Ronaldo und Co. gewinnen, um noch eine theoretische Chance zu haben.

Deutlich besser ist es da um St. Paulis Manolis Saliakas und seine Griechen bestellt. Die erwarten am Montag die Niederlande zum Topspiel der Gruppe B und würden Oranje mit einem Sieg fast schon final den Weg nach Deutschland verbauen.