Mit Chance auf Champions League!: Ex-HSV-Profi Timo Letschert hat neuen Verein

Knapp zwei Monate nach seiner Verabschiedung vom HSV hat Timo Letschert einen neuen Verein gefunden. Den 27-Jährigen zieht es zurück in die Heimat, er heuert bei AZ Alkmaar an. Mit seinem neuen Klub hat der Innenverteidiger, der mit dem HSV den Aufstieg verpasste, jetzt sogar die Chance auf eine Champions-League-Teilnahme.

In der Qualifikation für die Königsklasse trifft AZ auf den ukrainischen Vizemeister Dynamo Kiew. Für Letschert ist es nach einem turbulenten Jahr in Hamburg ein Neuanfang.

Ex-HSV-Profi Timo Letschert wechselt zu AZ Alkmaar



Nach seiner Verpflichtung von US Sassuolo im vergangenen Sommer riss sich der Abwehrmann in der Vorbereitung das Außenband im Knie, gab erst am achten Spieltag sein Debüt.

Anschließend avancierte der dreimalige U21-Nationalspieler der Oranje zwar zum Stammspieler, konnte der HSV.Defensivreihe aber spätestens nach der Corona-Pause keine Stabilität mehr geben. Besonders bitter: im Saisonfinale gegen Sandhausen (1:5), welches im Fiasko endete, fehlte er wegen einer Innenbandverletzung.



Während eine Vertragsverlängerung im Frühjahr noch wie ein Selbstläufer erschien, nahmen die Bosse nach dem verpassten Aufstieg Abstand von einer Weiterverpflichtung Letscherts. Der sorgte in der Sommerpause für unschöne Schlagzeilen, als er bei Instagram rechtspopulistischen Parteien und Politikern folgte.

In Alkmaar will Letschert jetzt den Neuanfang - sportlich wie persönlich. Bei AZ unterschrieb er einen Dreijahresvertrag.