Mit 41 Jahren!: Ex-HSV-Keeper ist auf Rekordjagd

Die Knochen knacken ein wenig mehr, ansonsten aber ist kein Anzeichen von Müdigkeit erkennbar. Viereinhalb Jahre ist es her, dass Jaroslav Drobny den HSV verließ, stattliche 36 Jahre alt war er damals bereits alt. Mittlerweile hat der Keeper seinen 41. Geburtstag hinter sich – und spielt noch immer!



Drobny ist Stammkeeper des tschechischen Erstligisten Ceske Budejovice. Und das ganze Land staunt über ihn.

Der ewige „Drobo“. War eigentlich ganz anders geplant, als er nach seinen Gastspielen bei Werder Bremen (2016 bis Januar 2019) und einigen Monaten bei Fortuna Düsseldorf zu seinem tschechischen Heimatverein zurückkehrte. Dort aber wurde er sofort zum Stammkeeper. Und ist es bis heute.



In elf von 13 Saisonspielen hütete Drobny das Tor des Tabellen-Elften der Fortuna Liga. Das Besondere: Er ist gleichzeitig auch Torwart-Trainer des Vereins. Schon merkwürdig, wenn die zweite Karriere von der ersten wieder verdrängt wird.

Drobny ist der bald drittältester Erstligaspieler Tschechiens aller Zeiten

Wie lange aber will Drobny, dessen Familie weiterhin in Hamburg lebt, noch spielen? Völlig offen. So oder so klettert er in den Rekordbüchern immer weiter nach oben. Schon jetzt ist der Schlussmann der viertälteste Spieler, der jemals in Tschechiens erster Liga zum Einsatz kam. Am Saisonende würde er Rang drei übernehmen.



Zum Rekord fehlt allerdings noch ein kleines Stück: Den hält Pavel Zavadil, der im April 43 Jahre alt wird – und noch immer für Drobnys Liga-Konkurrenten SFC Opava aktiv ist.