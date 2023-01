Droht bei Vagnoman ein Kaugummi-Poker? Mit den Schwaben ist sich der Spieler einig, soll bis 2026 unterschreiben. Sieben, acht Millionen Euro erhofft sich der HSV als Ablöse. Der VfB bot zuletzt eher die Hälfte. Noch ist man soweit auseinander, dass die HSV-Offiziellen derzeit davon ausgehen, dass Vagnoman am Samstag mit ins Trainingslager nach Österreich reisen wird. Der Wechsel ließe sich dann auch dort finalisieren. In den Testspielen der Hamburger (gegen Hajduk Split/29.6 und Aris Saloniki/1.7.) würde Vagnoman aber voraussichtlich nicht eingesetzt werden.

Am Freitag endet Josha Vagnomans Urlaub, dann wird der U21-Nationalspieler seine Leistungstests beim HSV absolvieren. Im Hintergrund laufen die Verhandlungen über den Wechsel nach Stuttgart. Der VfB ist heiß auf den Rechtsverteidiger , doch die Einigung zieht sich.

Droht bei Vagnoman ein Kaugummi-Poker? Mit den Schwaben ist sich der Spieler einig, soll bis 2026 unterschreiben. Sieben, acht Millionen Euro erhofft sich der HSV als Ablöse. Der VfB bot zuletzt eher die Hälfte. Noch ist man soweit auseinander, dass die HSV-Offiziellen derzeit davon ausgehen, dass Vagnoman am Samstag mit ins Trainingslager nach Österreich reisen wird. Der Wechsel ließe sich dann auch dort finalisieren. In den Testspielen der Hamburger (gegen Hajduk Split/29.6 und Aris Saloniki/1.7.) würde Vagnoman aber voraussichtlich nicht eingesetzt werden.

Mit weiteren Zugängen ist vor der Abreise nach Bad Loipersdorf eher nicht zu rechnen. Am Mittwoch präsentierte der HSV Gladbachs László Bénes (24), weitere Verhandlungen aber stocken. Splits Außenstürmer Emir Sahiti (23/könnte etwa 1,5 Millionen Euro kosten) ist nach seinen Verhandlungen in Hamburg zu Hajduk zurückgekehrt, bezog mit seinem Team Quartier im Trainingslager in der Steiermark – wo ab Samstag auch der HSV aufschlägt. Auch Waregems Jean-Luc Dompé (26) bleibt für den Flügel ein Thema, dazu soll es noch ein, zwei weitere Kandidaten geben.

HSV muss weiter auf Königsdörffer warten

Warten muss der HSV auch noch auf den Vollzug mit Dresdens Ransford Königsdörffer (20). Die Dynamos suchen weiterhin Ersatz, liehen sich zwar gestern Dennis Borkowski (20) aus Leipzig. Das aber reicht dem Vernehmen nach noch nicht, um Königsdörffer ziehen zu lassen. Als Ablöse ist ein Betrag im Bereich von einer Million Euro im Gespräch. Tendenz: Königsdörffers Wechsel könnte sich bis in die nächste Woche hinein ziehen. Gut für den HSV: Aus Königsdörffers Umfeld ist zu hören, dass er weiterhin zufrieden mit der Art und Weise ist, wie sich Hamburgs Bosse um eine Lösung bemühen.