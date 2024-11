„Menschlich extrem schwer“: HSV-Coach erklärt Aus für Heyer und Öztunali

Mit Merlin Polzin als Interimstrainer will der HSV am Sonntag in Karlsruhe (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wieder in die Erfolgsspur finden. Doch noch bevor der 34-Jährige in dieser Woche auf dem Platz richtig loslegte, sorgten die Degradierungen von Moritz Heyer, Levin Öztunali und Fitnesstrainer Daniel Müssig für Wirbel. Am Freitag erklärte Polzin die Entscheidungen und beantwortete auch die Frage, ob es in naher Zukunft eine Rückkehr für das Trio geben kann.

Für Heyer und Öztunali ist vorerst kein Platz mehr im Profikader, beide trainieren nur noch bei der U21. „Das sind Entscheidungen, die menschlich extrem schwer fallen“, ließ Polzin nun wissen. Beiden Spielern sei charakterlich nichts vorzuwerfen, „aber es ist einfach so, dass wir geschaut haben, wo noch Potenziale sind und wo wir ein bisschen optimieren können. Das kann die Trainingsgruppengröße aber auch einzelne Positionen betreffen.“

Heyer und Öztunali trainieren nur noch bei der U21 des HSV

Im Klartext: Für Defensivmann Heyer und Offensivspieler Öztunali ist die interne Konkurrenz so groß, dass sie zurzeit keine Einsatzchancen besitzen. Die Entscheidung, die der Verein in Absprache mit Polzin und dessen Interims-Assistenten Loic Favé traf, hätten beide Spieler „professionell aufgefasst, das spricht für sie“. Allerdings verlieh Heyer im Gespräch mit der MOPO auch seiner Verwunderung über die Maßnahme Ausdruck.

Grundsätzlich verschlossen ist die Tür für die beiden Aussortierten nicht. „Die Schnelllebigkeit im Fußball ist allen bekannt“, stellt Polzin klar. „Es ging jetzt einzig und allein darum, für diese Woche, für die aktuelle Situation, die bestmögliche Lösung zu finden.“ Ob Heyer und Öztunali in der U21 auch zu Einsätzen kommen sollen oder dort lediglich mittrainieren, ist im Übrigen noch nicht geklärt.

Auch Fitnesstrainer Müssig wurde beim HSV degradiert

Mit einem Schock begann die Woche auch für Fitnesstrainer Müssig, der vorerst von seinen Aufgaben entbunden wurde. Innerhalb des HSV ist zumindest in Teilen von einem unzureichenden körperlichen Zustand der Mannschaft die Rede. Polzins Wortwahl aber deutet darauf hin, dass die Entscheidung in erster Linie von der sportlichen Führung um Vorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa angeschoben wurde.

Seit vergangenen Sonntag ist Merlin Polzin Interimstrainer des HSV. WITTERS Seit vergangenen Sonntag ist Merlin Polzin Interimstrainer des HSV.

„Wir haben auch da versucht, alles auf den Tisch zu legen, um dann gemeinschaftlich für den Verein die Entscheidung zu treffen, was für die jetzige Situation passend ist“, so der Trainer. „Das sind dann Entscheidungen, die vom Verein getroffen werden, die ich natürlich dann als Interimstrainer mittrage.“ Auch Müssig sei allerdings „ein absoluter Topcharakter.“

Vorerst sind die Entscheidungen um das Trio gefallen, schon in Kürze aber könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen – dann, wenn der HSV seinen neuen Trainer vorstellt und dieser womöglich wieder ganz andere Vorstellungen hat.