„Mein Gefühl sagt ja“: Dieser Reis-Satz lässt HSV-Fans hoffen

Ludovit Reis gehört ohne Frage zu den Gewinnern des Spanien-Camps des HSV. Nach seiner Schulter-OP im vergangenen Herbst feierte er in Sotogrande sein Comeback.

Zunächst durfte er dabei im Training noch keine Zweikämpfe machen. Doch alles lief so gut, dass er schnell wieder komplett dabei war und am Ende sogar beim Test gegen Zürich (2:2) für ein paar Minuten auf dem Platz stand.

Reis hat keine Schulterprobleme mehr

„Für mich ist es das beste Gefühl, nach drei Monaten wieder bei der Mannschaft zu sein und dann sogar für zehn Minuten zu spielen. Das war mein Ziel. Dass alles geklappt hat, ist auch für meinen Kopf gut. Es ist schön, dass ich wieder fit bin und der Mannschaft helfen kann“, sagt Reis, der mit seiner Schulter keine Probleme mehr hat.

Das könnte Sie auch interessieren: Gipfeltreffen der HSV-Bosse in Spanien: So ist der Stand im Poker um Yalcinkaya

Alles fühlt sich für Reis wieder stabil an. Mit Blick auf den Rückrundenstart in einer Woche beim FC Schalke 04 will er aber noch nicht zu viel versprechen. Der HSV-Leader: „Mein Gefühl sagt im Moment ja. Ich muss aber auch Geduld haben und den richtigen Moment aussuchen, wenn ich wieder zu 100 Prozent da bin.“

Der Plan: Reis will jetzt von Tag zu Tag gucken, wie es weitergeht und dann alles mit dem Trainerteam besprechen.