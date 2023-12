Meilenstein erreicht! In diesem Punkt ist der HSV reif für die Erste Liga

Auf die HSV-Anhänger ist Verlass – und das nicht nur bei den Spielen auf der Tribüne, sondern auch beim Blick in die digitale Welt.

In dem sozialen Netzwerk Instagram hat der HSV in dieser Woche die Marke von 500.000 Followern durchbrochen und feierte dies als einen Meilenstein. In der Tat kann bei dieser Zahl immerhin die Hälfte aller Erstligaklubs in Deutschland nicht mithalten.

Nur Schalke 04 steht in der Zweiten Liga vor dem HSV

500.000 Follower bei Instagram. In Liga zwei steht genau wie bei den Besucherzahlen in dieser Kategorie nur der FC Schalke (1,3 Millionen Follower) vor dem HSV. Dritter ist der FC St. Pauli (327.000), gefolgt von Hertha (325.000). Den letzten Platz im Instagram-Ranking belegt der SV Elversberg (26.700).

Wie sieht es in der Ersten Liga aus? Dort sind die Bayern (41 Millionen Instagram-Follower) das Maß aller Dinge, auch bei Dortmund (19,4 Millionen) ist das Interesse gewaltig. Andere prominente Erstligisten wie Stuttgart (476.000) oder Bremen (467.000) liegen hinter dem HSV.