Mega-Deal für Ex-HSV-Star: Collin Benjamin feiert einen Coup in Namibia

Zehn Jahre lang kickte Collin Benjamin für den HSV in der Bundesliga und avancierte zwischen 2001 und 2011 zum Publikumsliebling. Seit einigen Jahren lebt er wieder in Namibia – und nutzt seinen großen Namen dafür, den Fußball in seiner Heimat voranzubringen. Nun gelang Benjamin ein Mega-Deal, um den ihn viele afrikanische Verbände beneiden.

Vor drei Jahren schon schaffte es Benjamin, erstmals in Namibia eine Jugend-Liga auf die Beine zu stellen, um den Nachwuchs zu fördern. In den Jahrgängen U9 bis U17 finden seitdem regelmäßig Turniere und ein geregelter Wettbewerb statt. Nun gelang dem Ex-HSV-Star ein Quantensprung: Telekommunikations-Riese MTC unterstützt die Serie in den nächsten drei Jahren mit einer halben Million Namibia-Dollar (umgerechnet knapp 30 000 Euro). Für afrikanische Verhältnisse ein enormer Betrag.

Neuer Partner: Ex-HSV-Star Collin Benjamin (l.) freut sich über den Deal mit dem Telekommunikations-Unternehmen MTC. Instagram/privat Foto:

Ex-HSV-Star Benjamin hofft, dass namibische Talente den Weg nach Europa finden

„Ich bin überwältigt“, ließ Benjamin wissen. „Das ist ein großer Fortschritt und ich hoffe sehr, dass unseren Talenten noch besser geholfen wird. Wir werden nun auch verstärkt zu Turnieren ins Ausland fahren.“

Und vielleicht findet das eine oder andere Talent ja irgendwann den Weg nach Deutschland. Wie einst Benjamin, der in der Champions League spielte und Namibias größer Fußballer aller Zeiten wurde.