Meffert vor HSV-Comeback – und zwei Profis droht nun eine Pause auf der Bank

Welche Elf schickt Merlin Polzin beim Hinrunden-Finale am kommenden Samstag im Volksparkstadion gegen Greuther Fürth auf den Platz? Fest steht, der Interimscoach wird sein Team nach dem 1:1 in Ulm umbauen. Dabei geht es längst nicht nur um Daniel Elfadli, der nach seiner Gelb-Roten Karten gesperrt ist und ersetzt werden muss.

Für den Platz von Elfadli im defensiven Mittelfeld gibt es einen klaren Plan. Jonas Meffert, der die vergangenen drei Spiele verletzt verpasst hat, soll sein Comeback feiern. Am Sonntag absolvierte er eine Laufeinheit im Volkspark. Nach dem freien Montag soll er am Dienstag wieder ganz normal im Mannschaftstraining dabei sein.

Auch Poreba kann den gesperrten Elfadli ersetzen

Sollte Mefferts linker Arm (Kapselverletzung) keine Probleme machen, kann Trainer Merlin Polzin für das Heimspiel gegen Fürth wieder voll auf den 30-Jährigen setzen. Sollte die Zeit am Ende doch nicht reichen, wäre Lukasz Poreba die nächste Alternative für die Elfadli-Position.

Welche Veränderungen sind sonst noch geplant? Ziemlich schlechte Karten für einen Startelfplatz dürften nach dem Aufritt in Ulm auch Bakery Jatta und Marco Richter haben. Beide wurden nach ganz schwacher erster Halbzeit im Donaustadion zur Pause ausgewechselt. Gegen Fürth dürfte das Duo nun erst mal auf der Bank sitzen.

Pherai drängt beim HSV wieder in die Startelf

Alternativen gibt es im HSV-Kader für beide mehr als genug. Immanuel Pherai übernahm den Richter-Job in Ulm in der zweiten Halbzeit und löste die Aufgabe besser. Zwar war ihm die fehlende Spielpraxis (kein Startelfplatz in den vergangenen zwölf Spielen) anzusehen. Doch es gab auch einige gute Szenen von ihm, zum Beispiel seinen Pass kurz vor Schluss auf Selke, der den Ball an den Pfosten setzte und so das 2:1 verpasste.

Pherai für Richter – das wäre mit Blick auf das Fürth-Spiele keine Überraschung. Die Frage nach einem Jatta-Ersatz ist etwas offener. Emir Sahiti kam in Ulm für den Gambier ins Spiel, konnte sich aber auch nicht wirklich aufdrängen. Ransford Königsdörffer wäre eine weitere Alternative.

Und auch auf Fabio Baldé kann Polzin gegen Fürth wahrscheinlich wieder setzen. In Ulm musste der Flügelstürmer leicht angeschlagen aussetzen, zudem hat er sich nun auch noch eine Erkältung zugezogen. Bis zum Wochenende sollte Baldé allerdings wieder einsatzfähig sein.