Sechster Aufstiegs-Versuch beginnt: So läuft der HSV-Neustart

Die Pause war kurz. Nur 23 Tage nach dem Scheitern in der Relegation gegen den VfB Stuttgart legt der HSV am Mittwoch wieder los und beginnt mit der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison und damit den sechsten Aufstiegs-Versuch. Alle Spieler sind allerdings noch nicht direkt wieder dabei.

Am Mittwoch und Donnerstag stehen für die Profis zunächst im UKE und HSV-Campus Leistungstests und sportmedizinische Untersuchungen auf dem Programm. Die Spieler werden einmal komplett von oben bis unten durchgecheckt. Nicht dabei sein werden Anssi Suhonen, Ransford Königsdörffer, Valon Zumberi und Ludovit Reis. Sie haben nach Einsätzen in ihren Nationalmannschaften noch Sonderurlaub. Mit Ausnahme von Reis werden sie in der kommenden Woche im Volkspark einsteigen.

Auch die Verletzten sollen die HSV-Leistungstests absolvieren

Was ist mit den zuletzt verletzten Profis? Auch sie werden bei den Tests dabei sein und sollen alles, was möglich ist, mitmachen. Betroffen sind davon László Bénes (Muskelfaserriss), Andras Németh (Knöchelbruch) und der aus Bielefeld verpflichtete Verteidiger Guilherme Ramos (Schulterverletzung). Geplant ist, dass alle im Laufe der Vorbereitung wieder voll in das Training einsteigen.

Am Freitag steigt das erste HSV-Mannschaftstraining

Das erste Mannschaftstraining auf dem Platz findet am Freitag um 14 Uhr im Volkspark statt. Mit Tom Sanne, Omar Megeed und Nicolas Oliveira Kisilowski werden dann zumindest auch drei Youngster bei den Profis dabei sein. Fehlen werden hingegen wahrscheinlich mit Robin Meißner, Marko Johansson und Stephan Ambrosius die Spieler, die vom HSV verliehen waren. Das Trio befindet sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Verein.

Das könnte Sie auch interessieren: Transfer-Hammer! Der HSV holt den Enkel von Uwe Seeler zurück

Am Samstag geht es dann mit einer Doppelschicht (10.30 und 15 Uhr) im Volkspark weiter. Einen Tag später wartet beim FC Verden (15 Uhr) direkt das erste Testspiel der Vorbereitung.