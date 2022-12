Der HSV steht im DFB-Pokal-Halbfinale! Auch gegen den Karlsruher SC ging es nach einem 2:2 ins Elfmeterschießen – und erneut war auf Daniel Heuer Fernandes Verlass. Der 29-Jährige parierte die Versuche von Marvin Wanitzek und Ricardo van Rhijn. Auch beim Pfostenschuss von Daniel O’Shaughnessy hatte der Deutsch-Portugiese die richtige Ecke geahnt – 5:4!

Schon im Zweitrundenduell in Nürnberg (5:3 n. E.) und beim Achtelfinale in Köln (5:4 n. E.) war Heuer Fernandes in der Crunchtime zur Stelle, wurde jeweils zum Man of the Match gekürt. Eine Auszeichnung, die er nun zum dritten Mal in Serie erhielt.

„Wirklich überragend“, befand der Matchwinner den Einzug ins Halbfinale und ergänzte: „Für solche Momente spielt man Fußball. Ich liebe es, gerne mehr davon.“ Die Pokalabende, sie sind bislang das i-Tüpfelchen einer famosen Saison von Heuer Fernandes. „Ferro spielt eine überragende Saison, schon die ganze Zeit, wie er mitspielt“, lobte Sportvorstand Jonas Boldt nach dem Spiel und gestand: „Ich war mir ziemlich sicher, dass er mindestens einen hält. Er war schon beim ersten dran. Dass es dann natürlich so ausgeht – sensationell.“

MOPO

Und so war es vor allem der Schlussmann, der nach dem Spiel von den Fans auf der Nordtribüne gefordert und gefeiert wurde. Schon beim Aufwärmen vor dem Anpfiff gab es Sprechchöre für die Hamburger Nummer eins.

Mit ihren Paraden sorgte diese dafür, dass der Traum vom Finale im Berliner Olympiastadion noch lebt – und ganz nebenbei die Vereinskasse klingelt. Mindestens 2,008 Millionen Euro an Prämien sind dem HSV nun sicher. Plus Zuschauereinnahmen, die im DFB-Pokal geteilt werden. So wird Heuer Fernandes Hamburgs Millionen-Mann.