Matchwinner gegen Karlsruhe: Trotz Doppelpack: Muss Hinterseer auf die Bank?

So schnell geht das. Nach dem 3:1 in Bochum galten die Schlagzeilen noch Joel Pohjanpalo, der sich anschickte, die Rangfolge im HSV-Angriff durcheinanderzuwirbeln. Fünf Tage später war Lukas Hinterseer der gefeierte Mann. Mit seinem Doppelpack sicherte der Österreicher den Sieg gegen den KSC und hat nun neun Saisontreffer auf seinem Konto. Dennoch könnte er kommenden Sonnabend in Hannover auf der Bank landen.

Lucky Lukas schießt zurück. Weil er zwei Mal da stand, wo ein Torjäger hingehört. „Da war ein bisschen Glück dabei“, sagte er schmunzelnd und dachte an das Führungstor, das ihm KSC-Profi Marc Lorenz unfreiwillig auflegte. Es waren Hinterseers Zweitligatore Nummer 49 und 50. „Hätten andere getroffen, hätte ich mich auch gefreut“, ließ er, ganz Gentleman, wissen.

Die Entscheidung: Lukas Hinterseer drückt Bakery Jattas Zuspiel zum 2:0 ins Netz. WITTERS Foto:

HSV-Trainer Hecking lässt offen, wer in Hannover stürmen darf

So oder so: Die große Auswahl im Angriff tut dem gesamten HSV gut. Auch deshalb hält Dieter Hecking die Spannung hoch. „Lukas hat das gut gemacht“, lobte er, schloss aber Veränderungen im Angriff am Sonnabend in Hannover nicht aus: „Da kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ich bin froh, dass wir so viele Alternativen haben.“ Pohjanpalo wurde gegen Karlsruhe nicht mal eingewechselt.