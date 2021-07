Matchwinner Aaron Hunt: Kapitän erlöst den HSV – das sagt Hecking zu seiner Leistung

Und dann wurde es plötzlich nass. Gerade hatte Aaron Hunt zum 2:1 getroffen und mit seinen Kollegen neben dem Regensburger Gehäuse einen Jubelkreis gebildet, da flog ein prall gefüllter Bierbecher auf den Kapitän und seine Mitspieler hinab. Ein Zeichen der Erleichterung und Anerkennung, soviel Freude musste sein.

Hunt beschert dem HSV den Sieg und die Fans sagen: Prost, Käpt’n! Eine schwere Geburt gegen den Jahn, der dem HSV neue Hoffnung im Aufstiegskampf gab. Auch, weil Hunt endlich wieder wichtig war.

HSV will verstärkt auf Hunts Qualitäten setzen

Nichts anderes war der Plan des HSV, das stellte Christoph Moritz klar. „Es muss unser Job sein, Aaron ins Spiel zu bringen, er ist nicht umsonst unser erfahrenster und spielstärkster Spieler“, so der Mittelfeldmann. „Umso mehr Ballkontakte Aaron hat, desto b besser wird unser Spiel. Dann sieht die ganze Mannschaft besser aus.“

Der Treffer zum Sieg: Aaron Hunt schießt zum 2:1 gegen Regensburg ein und dreht jubelnd ab. WITTERS Foto:

Hunt gut, alles gut? Dieter Hecking sieht seinen Kapitän, der vor allem im Jahre 2019 unter großem Verletzungspech litt, auf dem Weg, die entscheidende Rolle beim HSV einnehmen zu können. „Er hat endlich einen Trainings- und Spielrhythmus“, stellt der Trainer fest.

HSV-Trainer Hecking: „Hunt hat viele Bälle gezogen“

Nachdem die Gäste es vor der Pause schafften, den HSV-Plan mit viel Ballbesitz für Hunt zu unterbinden, riss der Kapitän die Partie in Hälfte zwei an sich. „Er hat viele Bälle gezogen“, lobte Hecking. „Wie er gespielt hat, das wünsche ich mir häufiger von ihm. Dass er das kann, weiß ich.“

Am Ende ließ der Kapitän alle jubeln. So soll es weitergehen, dann gibt’s am 17. Mai vielleicht doch die ganz große Bierdusche – nach dem Abpfiff des letzten Spieltags.