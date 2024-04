„Mag in der Regionalliga ein Torjäger sein …“: Baumgarts Plan mit HSV-Talent Sanne

Robert Glatzel hat diese Saison in bislang 27 Zweitliga-Spielen 16 Tore für den HSV erzielt. Noch treffsicherer ist im Herrenbereich für die Hamburger in der aktuellen Spielzeit nur Tom Sanne. In der Regionalliga Nord hat der 20-Jährige in 26 Partien schon für 18 Tore gesorgt. Eine Rolle bei den Profis wird der Stürmer aber frühestens wieder ab dem kommenden Sommer spielen.

Steffen Baumgart beschäftigt sich beim HSV längst nicht nur mit den Profis. Auch bei den Spielen der verschiedenen Nachwuchsmannschaften schaut der 52-Jährige gerne zu, wenn es sein Terminkalender erlaubt. Schon häufiger war Baumgart zuletzt bei der U21 des HSV in der Regionalliga Nord zu sehen. Das führt gleichzeitig zu der Frage, warum Tom Sanne nicht mal wieder bei den Profis eine Chance bekommt.

„Es ist schon auffällig, dass er in der Lage ist, das eine oder andere Tor zu machen. Deswegen haben wir ihn natürlich immer auf dem Schirm“, sagt der HSV-Trainer, der dann aber schnell auch wieder auf die Bremse tritt. „Tom mag in der Regionalliga ein Torjäger sein. Wenn wir aber von der Bundesliga oder der Zweiten Liga reden, dann gehören da vielleicht auch noch ein, zwei andere Faktoren dazu.“

Mit Sanne in die Vorbereitung auf die neue HSV-Saison?

Im Klartext heißt das: Trotz seiner starken Saison in der vierten Liga reicht es für Sanne aktuell noch nicht für ganz oben. Ändern wird sich das frühestens im Sommer. Baumgart: „Was seine Torjägerqualitäten angeht, macht Tom das sehr gut. Darüber kann er sich weiter anbieten und gucken, ob wir ihn im Sommer in das Trainingslager und die Saisonvorbereitung mitnehmen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Berater-Zoff um Yalcinkaya: Droht dem HSV der Abgang des U17-Weltmeisters?

Die Tür zu den Profis ist also grundsätzlich offen. Bis Sanne dort auch durchgehen kann, muss er sich allerdings noch etwas gedulden und vor allem weiter so konstant treffen.