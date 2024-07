Lockt der HSV Selke in die Zweite Liga? Das ist dran am Stürmer-Gerücht

Stefen Baumgart will künftig beim HSV immer mal wieder auch auf ein System mit zwei klaren Stürmen setzen. Der Kader soll dafür entsprechend noch im Angriff verstärkt werden. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass auch Davie Selke ein Kandidat in Hamburg sei. Die MOPO hörte sich beim Spieler und beim HSV um. Dabei gab es interessante Antworten.

Selke und der HSV – da gibt es aktuell gleich mehrere Verbindungen. Mit Baumgart arbeitete der Stürmer beim 1. FC Köln erfolgreich zusammen (35 Spiele, neun Tore). Die Chemie zwischen beiden stimmt. Das gilt auch für Stefan Kuntz und Selke. Der HSV-Sportvorstand kennt den Angreifer bestens aus gemeinsamen Zeiten in der deutschen U21-Nationalmannschaft. 2017 wurde zusammen der die U21-EM gewonnen.

Gibt es in diesem Sommer im Volkspark nun das große Wiedersehen? Fakt ist: Selke hat seinen Vertrag in Köln nicht verlängert und ist als ablösefreier Spieler auf dem Markt. Dass sich die Hamburger grundsätzlich mit solch einem Spieler dann auch beschäftigen, ist nicht überraschend. Selke hat für Leipzig, Werder Bremen und Hertha BSC insgesamt 238 Spiele (46 Tore) in der Bundesliga gemacht. In der Zweiten Liga spielte er bislang eine Saison (30 Einsätze, zehn Tore) mit Leipzig und schaffte direkt den Aufstieg.

Selke würde die Aufgabe beim HSV reizen

Kann sich der mittlerweile 29-jährige Stürmer nun eine Rückkehr in die Zweite Liga vorstellen? Nach MOPO-Informationen würde den Stürmer Hamburg als nächste Station in seiner Karriere reizen. Dabei steht für ihn die sportliche Herausforderung und nicht das Geld im Vordergrund. Alles andere würde auch nicht passen. Beim HSV müsste Selke im Vergleich zu seinen letzten Verträgen deutliche finanzielle Abstriche machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Systemwechsel wegen Elfadli? So plant Baumgart mit dem HSV-Zugang

Ein gegenseitiges Interesse ist also da. Wirklich heiß ist das Thema aktuell trotzdem noch nicht. Es gibt keine konkreten Verhandlungen zwischen Selke und dem HSV. Das kann sich in den nächsten Wochen ändern, muss es aber nicht. Den Name Selke sollte man mit Blick auf den HSV zumindest weiterhin im Hinterkopf behalten.