Der Wirbel war kurz, aber heftig – und noch ist völlig offen, wie sich die Nummer weiterentwickelt. Am vergangenen Wochenende ploppte das Interesse des englischen Zweitligisten Hull City an HSV-Mittelfeldspieler Jonas Meffert auf. Der würde dem Vernehmen nach zwar gern auf die Insel wechseln, zeigte sich beim 7:1-Pokalerfolg in Meppen aber gänzlich unbeeindruckt von der Nachrichtenlage. Wie aber ist der Stand in dem Poker?