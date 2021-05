Die sinkenden Corona-Infektionzahlen machen es möglich: An diesem Wochenende wird in Deutschland teilweise wieder vor einer geringen Anzahl an Zuschauern gespielt, bei Union Berlin und dem FC Hansa Rostock etwa.

Auch in Hamburg wurden gestern weitreichende Lockerungen vom Senat beschlossen. So sind ab Samstag Veranstaltungen, die unter freiem Himmel stattfinden, vor 250 Zuschauern erlaubt.



Voraussetzungen dafür sind strikte Hygienevorgaben, ein negativer Coronatest und die Möglichkeit zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Feste Sitzplätze gibt es im Volksparkstadion eh.



HSV lässt seine Mitarbeiter gegen Braunschweig ins Stadion

Und dennoch wird der HSV am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig auf diese kurzfristige Möglichkeit für ein Fan-Publikum verzichten. Stattdessen werden die wenigen Tickets an Mitarbeiter, die in den vergangenen Monaten wegen der strikten Auflagen und Begrenzungen nicht an Spieltagen ins Stadion konnten, vergeben. Eine schöne Geste.



Das könnte Sie auch interessieren: Der HSV verpflichtet Paderborns Kapitän

Zur kommenden Saison sollen dann die Fans wieder in den Volkspark zurückkehren.