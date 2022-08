Liveticker HSV – Darmstadt 98: Holen die Rothosen den dritten Sieg in Folge?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Es ist das Duell des Vierten gegen den Dritten. Der HSV empfängt am Freitagabend den SV Darmstadt 98 im heimischen Volksparkstadion. Nach dem 2:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld will die Mannschaft von Trainer Tim Walter die nächsten drei Punkte holen. Im Falle eines Sieges winkt sogar für mindestens eine Nacht die Tabellenführung. Mit den Lilien reist ein echtes Schwergewicht an. Die Darmstädter demontierten am vergangenen Spieltag Hansa Rostock mit 4:0. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker