1:2! HSV verliert Testspiel gegen Volendam – Talent trifft

Die Bedingungen hatten es in sich: Bei 30 Grad empfing der HSV in der prallen Sonne den niederländischen Erstligisten FC Volendam zum Testspiel. Am Ende setzte es – ohne etliche Stammspieler – eine 1:2-Pleite, weil den Hamburgern zunächst die zündenden Ideen und später das Abschlussglück fehlte. Im ersten Durchgang hatte Volendam durch Routinier Robert Mühlen vorgelegt (32./42.), den zweiten Treffer erzielte der 34-Jährige nach einem fragwürdigen Elfmeter, der dafür sorgte, dass Tim Walter wegen Meckerns in einem Testspiel die gelbe Karte sah. Vor allem nach der Einwechslung von Miro Muheim und Bilal Yalcinkaya fand der HSV im zweiten Abschnitt offensiv besser rein, vergab aber zu viele Chancen. Mehr als der Anschluss durch Luis Seifert (76.) war den Hamburgern nicht vergönnt.

Das Spiel zum Nachlesen:

Abpfiff! Der HSV verliert das Testspiel gegen Voledam mit 1:2.

90. Min. Nach diesem kommt Muheim nochmal zum Abschluss – knapp rechts daneben. Danach ist Schluss!

90. Min. Lauwers pariert gegen Kilo, zuvor hatten sich Heyer und Yalcinkaya noch einmal gefährlich in den Strafraum kombiniert. Es springt noch ein Eckball für den HSV raus.

90. Min. Volendam zieht nochmal eine Ecke. Das bringt Zeit und Sicherheit.

90. Min. Muheims Hereingabe wird geklärt, der Nachschuss von Yalcinkaya landet neben dem Tor der Niederländer.

90. Min. Yalcinkaya wird nach einem starken Antritt gefoult, es gibt nochmal einen Freistoß für den HSV knapp 30 Meter vor dem Tor.

90. Min. Das Spiel läuft wieder. Kommt der HSV noch zum Ausgleich? Das Spiel liegt in den letzten Zügen.

89. Min. Volendams Kapitän muss behandelt werden, das Spiel ist dementsprechend unterbrochen.

86. Min. Der Distanzversuch von Pherai verpufft.

84. Min. Die nächste gute Möglichkeit: Muheim flankt nach einem XL-Sprint vor das Tor, Kilo rutscht nur knapp vorbei. Das wäre der sichere Ausgleich gewesen.

83. Min. Doppelwechsel beim HSV: Davis Rath und Jesse Kilo ersetzen Krahn und Mikelbrencis.

80. Min. Nächste Chance. Gute Balleroberung von Yalcinkaya, der Linksfuß scheitert anschließend an Lauwers.

78. Min. Der HSV hat das Momentum auf seiner Seite.

76. Min. Pherai hatte sich für die kurze Variante entschieden, Muheim den Ball anschließend scharf vor die Box gebracht. Innenverteidiger Seifert schaltet am schnellsten, nutzt nach einem abgewehrten Kopfball die unübersichtliche Situation und trifft im zweiten Versuch zum Anschluss.

76. Min. Und aus diesem entspringt der Anschluss! Tor für den HSV! Luis Seifert verkürzt auf 1:2!

75. Min. Mikelbrencis erkämpft sich einen Eckball, Pherai wird diesen ausführen.

72. Min. Und direkt nach der Trinkpause die nächste Kopfballchance für Muheim – nach einer guten Flanke vom gerade einwechselten Yalcinkaya. Erneut drüber.

68. Min. Die nächste Trinkpause. Beim HSV werden gleich Bilal Yalcinkaya und Luis Seifert kommen. Kapitän Schonlau und Megeed haben den Platz verlassen.

66. Min. Gute Freistoßposition aus knapp 23 Metern für Volendam, aber Mühren schießt das Leder einige Meter am Hamburger Tor vorbei.

62. Min. Die hundertprozentige Chance für den HSV. Nach einem starken Steckpass startet Öztunali durch, hebt den Ball vor des Gegners Tor. Dort braucht Muheim noch noch einnicken – der Schweizer köpft den Ball über das leere Tor, trifft die Oberkante der Latte.

60. Min. Mickel fehlen im Aufbauspiel die Optionen, sein langer Ball landet im Aus. Unterdessen wechselt Volendam: Klomp ersetzt den starken, zudem Koorndijk Payne. Zudem ersetzt Flint Benamar.

57. Min. Nächster Wechsel beim HSV: Felix Paschke ersetzt Tom Sanne. Megeed rückt ins Sturmzentrum.

56. Min. Schonlau und Mickel klären eine scharfe Hereingabe von Zeefuik im Einverbund.

54. Min. Dicke Chance aus dem Nichts: Megeed findet Muheim, der aus kurzer Distanz etwas überrascht scheint, den Ball nicht richtig trifft und am Querbalken scheitert.

52. Min. Muheims Flanke rauscht an Sanne und dem Tor vorbei.

49. Min. Payne erobert den Ball gegen Öztunali, schüttelt Mikelbrencis ab – am Ende aber können die Hamburger klären.

46. Min. Der Schweizer direkt mit der ersten Chance, Lauwers pariert aus kurzer Distanz.

46. Min. Der zweite Durchgang läuft: Miro Muheim ersetzt im Vergleich zur ersten Halbzeit Jean-Luc Domp, wird auf dem linken Flügel spielen.

Halbzeit im Volkspark. Der HSV liegt gegen den FC Volendam durch einen Doppelpack von Robert Mühren mit 0:2 hinten.

45. Min. Und dann doch noch die Chance. Öztunali setzt Pherai in Szene, der kommt zur Kopfballmöglichkeit – er Linienrichter hebt allerdings die Fahne. Danach ist Pause.

45. Min. Kreiert der HSV hier noch eine Chance vor dem Pausentee? Es deutet sich aktuell nicht an.

45. Min. Der Freistoß, ausgeführt von Kuol, bringt nichts ein.

44. Min. Payne bricht auf der rechten Seite durch und wird unsanft von Ramos gefällt – gelbe Karte für den HSV-Profi und Freistoß für Volendam.

42. Min. Tor für Volendam! Mühren verwandelt den Elfmeter eiskalt zum 0:2.

41. Min. Elfmeter für die Gäste! Kuol fällt im Zweikampf mit Heyer. Knifflig: De Haan hatte zuvor einen Zweikampf gegen mehrere Hamburger verloren und den Ball dabei wohl mit der Hand gespielt – vom Schiedsrichter ungeahndet. Tim Walter beschwert sich lautstark – und kassiert die gelbe Karte.

40. Min. Lauwers boxt Dompés Hereingabe aus der Gefahrenzone.

39. Min. Plat mit einem taktischen Foul, nächster Freistoß für den HSV.

36. Min. Gute Chance für den HSV! Öztunali nimmt eine Flanke von Dompé direkt, zwingt Lauwers zur Parade.

32. Min. Tor für die Gäste! Volendam luchst Pherai an der Hamburger Eckfahne den Ball ab, Zeefuik vernascht anschließend zwei HSV-Profis per Hackentrick und schlägt das Spielgerät scharf vors Tor. Dort hat Mühren aus kurzer Distanz keine Probleme mehr, schiebt zur nicht unverdienten Führung ein.

30. Min. Nach knapp vier Minuten Pause geht es weiter.

25. Min. Der Schiedsrichter bittet bei knapp 30 Grad zur Trinkpause.

23. Min. Er entscheidet sich für die kurze Variante, legt quer auf Pherai. Dessen Distanzversuch wird geblockt, Ecke für den HSV.

23. Min. Dompé zieht gegen de Haan einen Freistoß halbrechts vor dem Strafraum, wird selbst ausführen.

19. Min. HSV-Trainer Walter wird jetzt zum ersten Mal laut.

18. Min. Die erste dicke Möglichkeit gehört den Gästen. Mikelbrencis verliert den Ball im Aufbauspiel, Kuol reagiert am schnellsten, setzt Mühren in Szene. Der Stürmer nagelt das Leder an das Lattenkreuz, der Nachschuss von Booth geht drüber.

17. Min. Kuol bringt den Ball in die Box, Schonlau klärt auf Kosten eines Eckballs.

16. Min. Mikelbrencis unterbindet einen Konter der Gäste mit einem Foulspiel am Mittelkreis.

15. Min. Öztunalis Flanke von der rechten Strafraumseite verfehlt Sanne knapp, den zweiten Ball schießt Pherai drüber.

11. Min. Und der erste Abschluss der Gäste: Booth kommt am Strafraum unbedrängt zum Abschluss, bekommt aber nicht genug Dampf hinter den Ball. Kein Problem für Mickel.

10. Min. Der HSV setzt sich in des Gegners Hälfte fest – allerdings bislang noch ohne sich zwingende Chancen rauszuspielen.

7. Min. Payne grätscht Öztunali fair ab, es gibt die erste Ecke für den HSV. Die kurz ausgeführte Variante versandet.

6. Min. Pherai mal mit einem weiten Seitenwechsel auf Öztunali. Über Umwege kommt der Ball an Mikelbrencis, der das Leder in die Box schlägt und Volendam-Keeper Lauwers zum ersten Mal in Bewegung versetzt.

4. Min. Dompé zieht über rechts mal wieder an, bleibt aber an der niederländischen Defensivreihe hängen.

3. Min. Die Gäste spielen sich den Ball in den eigenen Reihen hin und her, sind um eine Ordnung bemüht.

2. Min. Ersatzkeeper Matheo Raab fehlt heute erkrankt.

2. Min. Krahn und Dompé werden direkt von mehreren Niederländern gedoppelt, es geht körperlich zur Sache.

Min. Anpfiff! Der HSV hat angestoßen.