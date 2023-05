Live auf der Tribüne! Gesperrter Vuskovic erlebt HSV-Drama in Sandhausen

Er erlebte das ganze Drama von der Tribüne aus. Auch Mario Vuskovic war in Sandhausen live dabei, um mit seinen HSV-Kollegen den Aufstieg in die Bundesliga zu feiern. Doch daraus wurde nichts. Für den wegen Dopings gesperrten Abwehrmann der nächste üble Tiefschlag in dieser für ihn so rabenschwarzen Saison.

Nahezu geschlossen waren sie nach Sandhausen gereist und demonstrierten einmal mehr, welche Einheit der HSV in dieser Spielzeit darstellt. Diejenigen Profis, die verletzt, gesperrt oder nicht im Kader waren, machten sich am frühen Sonntag mit dem Flieger auf den Weg, um ihr Team zu unterstützen. Am Ende regierte auch bei ihnen der Frust.

Unfassbar, dieser Tag in Sandhausen, an dem der HSV dem Aufstieg so nah war – um dann doch wieder aus allen Träumen gerissen zu werden. Bakery Jatta, der diesmal gesperrt war, kauerte gedankenverloren in einer der Ecken vor der HSV-Kabine. Ein paar Meter weiter stand Ersatzkeeper Tom Mickel mit kalkweißem Gesicht und schmalen Lippen. Sie alle konnten es nicht fassen.

HSV-Profi Vuskovic wartet auf seinen nächsten Gerichts-Termin

Auch Vuskovic war dabei, wenn auch nicht mehr in den Katakomben. Der Abwehrspieler, der vom DFB-Sportgericht wegen Epo-Dopings bis November 2024 gesperrt wurde, war extra aus Split zunächst nach Hamburg und dann in die Kurpfalz gereist. Derzeit wartet er noch auf Nachricht vom Internationalen Sportgerichtshof CAS, wann sein Fall in nächster Instanz in Lausanne neu aufgerollt wird. Die Vuskovic-Seite geht von einem Termin gegen Ende Juli/Anfang August aus.