Es wird das letzte Mal sein, dass „nur“ 25.000 Fans in den Volkspark strömen dürfen. Beim übernächsten HSV-Heimspiel am 2.4. (gegen Paderborn) winkt erstmals seit über 25 Monaten wieder eine Vollauslastung. Gegen Aue am Samstag gilt aber noch einmal besagte Obergrenze. Doch kommt der HSV an die überhaupt heran?