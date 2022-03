Stadion-Rückkehr nach Corona: Serie geht für HSV-Boss Mutzel weiter

Es war ein Rennen gegen die Zeit – und Michael Mutzel hat es gewonnen. Der HSV-Sportdirektor hat sich gerade noch rechtzeitig vor dem HSV-Spiel in Düsseldorf freitesten können. Damit gibt es beim HSV zumindest vorerst keinen Corona-Ausfall mehr.

Mutzel ist wieder frei und am Samstag in Düsseldorf dabei. Am Freitag machte er sich zusammen mit der Mannschaft auf den Weg in das Rheinland. Für den Sportdirektor geht damit eine starke Serie weiter. Seit seinem Amtsantritt beim HSV im April 2019 war er bei allen Auswärtsspielen auch live im Stadion dabei.

Verpasst hat Mutzel bislang lediglich das Heimspiel gegen Rostock in der Hinrunde dieser Saison. Der Grund: Er hatte damals am Tag vor dem Spiel etwas Falsches gegessen und musste zu Hause bleiben.