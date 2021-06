Letschert nach Holland: Neuer Klub: Christoph Moritz ist jetzt HSV-Gegner

Lange haben sie warten müssen, doch nun wissen sie endlich, wie es für sie auf dem Fußballplatz weitergeht. Christoph Moritz und Timo Letschert haben nach ihrem HSV-Ende im Sommer einen neuen Verein gefunden. Letschert spielt künftig für den AZ Alkmaar in den Niederlanden und sogar noch die Chance auf die Champions Leageu. Moritz bleibt in der Zweiten Liga. Er wechselt zu Jahn Regensburg und ist nun HSV-Gegner.

„Ich hatte in meinen bisherigen Spielen gegen den SSV Jahn immer schon das Gefühl, dass hier eine harmonische, aber auch unangenehm zu bespielende und schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz steht. Deswegen freue ich mich sehr über den Wechsel und möchte nun meinen Teil dazu beitragen, dass wir die gesteckten Ziele gemeinsam erreichen“, sagt Moritz, der in Regensburg für zwei Jahre unterschrieb.

Harter Start für Ex-HSV-Profi Christoph Moritz in Regensburg

Auf den 30-Jährigen wartet ein heißer Start beim SSV. Im Pokal tritt er mit Regensburg am 13. September bei seinem Ex-Verein in Kaiserlautern an. Das erste Liga-Spiel ist am 19. September gegen Nürnberg. Dort ist seit diesem Sommer bekanntlich sein ehemaliger Trainer Dieter Hecking als Sportvorstand tätig.

Timo Letschert träumt von der Königsklasse

Zwischen Letschert und Alkmaar gibt es zunächst eine mündliche Vereinbarung. Der Vertrag für die kommende Saison muss noch unterschrieben werden. Fest steht: Er hat die Chance direkt von der Zweiten Liga in die Champions League aufzusteigen. Alkmaar spielt in der dritten Qualifikationsrunde zur Königsklasse am 15. September gegen Dynamo Kiew.