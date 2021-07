Leihprofis: HSV will einige Rückkehrer testen – und zwei Flops verkaufen

Für fünf Talente, die der HSV verliehen hat, endet die Zeit in der Fremde bald. Doch nur drei von ihnen sollen in der Vorbereitung wieder in Hamburg vorspielen. Während Jonas David (20), Aaron Opoku (21) und Manuel Wintzheimer (21) eine Zukunft beim HSV haben könnten, sollen Berkay Özcan (22) und David Bates (23) den Verein verlassen.

Wenn alles gut läuft, beschert das Duo dem HSV vielleicht sogar ein paar Euro, die an anderer Stelle gebraucht werden. Özcan, der mit Basaksehir Istanbul auf dem besten Weg ist, türkischer Meister zu werden, hat beim HSV keine Zukunft. Möglich, dass die Türken ihn behalten wollen, Signale soll es diesbezüglich geben. Allerdings: Die vier Millionen Euro, die vor der Saison als Kaufoption vereinbart wurden, wird der HSV auf keinen Fall bekommen. Möglich, dass sich die Summe bei ein bis zwei Millionen Euro bewegen könnte.

Bates steht in England auf dem Abstellgleis

Ganz bitter lief es für Bates, der zuletzt von England-Klub Sheffield Wednesday via Twitter erfuhr, dass er nicht für den Re-Start der Saison nominiert wurde. Bates darf den HSV ablösefrei verlassen. Möglich, dass der Verein ihm ansonsten Geld für eine Vertragsauflösung bietet.

Anders sieht es bei Opoku (an Rostock verliehen) und David (Würzburg) aus. Beide Junioren-Nationalspieler werden im Sommer beim HSV vorspielen, ehe eventuell doch über eine erneute Verleihe entschieden wird. Rostock und Würzburg wären daran interessiert. Auch Wintzheimer (spielte die Saison in Bochum) könnte eine HSV-Zukunft haben. Es sei denn, er drängt auf einen Wechsel. Boldt wird die Perspektive gemeinsam mit dem Angreifer ausloten.