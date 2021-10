Leibold-Ersatz beim HSV: Endlich! Miro Muheim „wird gebraucht“

Aufgrund einer allergischen Reaktion, die dazu führte, dass beide Augen plötzlich zugeschwollen waren, musste Tim Leibold beim 2:1 in Paderborn in der Halbzeitpause in der Kabine bleiben. Miro Muheim ersetzte ihn links in der Abwehr und durfte damit erstmals etwas länger für den HSV ran. In den nächsten Spielen soll der Schweizer noch mehr Einsatzzeit bekommen. Es ist Muheims große Chance.

Nach dem Grund für Leibolds Allergie wird noch gesucht. „Es ist ein bisschen mysteriös“, sagt Jonas Boldt. Fest steht, erstmal sind die Augen wieder abgeschwollen, beim Pokal-Spiel am Dienstag in Nürnberg könnte Leibold wieder spielen, am Samstag gegen Kiel muss er dann aber definitiv aussetzen, weil er in Paderborn seine fünfte Gelbe Karte sah.

HSV: Chance für Leibold-Ersatz Miro Muheim

Muheim soll ihn ersetzen. Boldt meint: „Ich glaube, das tut ihm gut. Er merkt, dass er gebraucht wird und seine Chance bekommt.“

Bislang kam Muheim, der bis Saisonende vom FC St. Gallen ausgeliehen ist, zu vier Joker-Einsätzen. Meist sah er dabei unglücklich aus. Ihn deswegen direkt als Fehleinkauf zu bezeichnen, wäre sicherlich falsch. Die erste richtige Chance soll er erst jetzt bekommen. Es liegt an ihm, sie auch zu nutzen.