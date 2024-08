Hamburgs Ballermänner sind wieder auf Tour. Mit Robert Glatzel (30), Ransford Königsdörffer (22) und Davie Selke (29) düste der HSV nach Hannover, alle drei Torjäger dürften am Freitagabend im Verlaufe des Spiels zum Einsatz kommen. Wird das Angriffs-Trio auch beim Nord-Duell zum großen Trumpf des HSV? Eine Sturm-Legende des Vereins geht sogar schon einen Schritt und weiter und glaubt daran, dass das Großaufgebot an Torjägern am Ende den Hamburger Aufstieg bringen kann.