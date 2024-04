Vom Geheimfavoriten im Kampf um den Aufstieg zum Abstiegskandidaten – so sieht der Saisonverlauf beim 1. FC Magdeburg aus. Zuletzt blieb der FCM sogar fünf Spiele in Serie ohne Sieg und Tor. Warum läuft es für Magdeburg und den ehemaligen HSV-Trainer Christian Titz nicht mehr? Die MOPO hat sich bei einer Magdeburger Vereinslegende umgehört.

Vom Geheimfavoriten im Kampf um den Aufstieg zum Abstiegskandidaten – so sieht der Saisonverlauf beim 1. FC Magdeburg aus. Nach fünf Spieltagen stand der ehemalige Europapokalsieger noch auf Rang drei und stellte die beste Offensive der Liga. Danach ging es ziemlich kontinuierlich bergab. Zuletzt blieb der FCM sogar fünf Spiele in Serie ohne Sieg und Tor. Der Blick geht nur noch nach unten und der Druck wird immer größer. Warum läuft es für Magdeburg und den ehemaligen HSV-Trainer Christian Titz nicht mehr? Die MOPO hat sich bei einer Magdeburger Vereinslegende umgehört.

„Ein Problem ist, dass die Mannschaft immer alles spielerisch lösen will“, sagt Magdeburg-Legende Wolfgang Seguin (78), der zwischen 1963 und 1986 insgesamt über 400 Spiele für den FCM machte und das Geschehen bei seinem Ex-Verein sehr genau verfolgt, im Gespräch mit der MOPO. Auch am 29. Spieltag wird er beim Heimspiel gegen den HSV im Stadion dabei sein.

Wolfgang Seguin glaubt an ausverkauftes Spiel gegen HSV

„Die Hütte wird voll sein“, sagt Seguin, der sich sicher ist, dass die Fans trotz des ernüchternden Saisonverlaufs weiter zu 100 Prozent hinter der Mannschaft stehen werden: „Sie dürfen aber nicht mehr oft enttäuscht werden.“

Wolfgang Seguin gewann mit dem FCM 1974 den Europapokal. picture alliance | Axel Kammerer Wolfgang Seguin gewann mit dem FCM 1974 den Europapokal.

Damit das nicht passiert, hat Seguin eine klare Forderung: „Das Zweikampfverhalten muss sich ändern. Es geht nicht alles immer nur spielerisch, sondern muss auch mal knallen auf dem Platz.“ Mit Blick auf das Spiel gegen den HSV betont der Ex-Profi: „Wer die meisten Zweikämpfe gewinnt, wird auch dieses Spiel gewinnen.“

Seguin hofft, dass das am Ende seine Magdeburger sein werden und damit den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht wird. Für den FCM spricht: Gegen das aktuelle Top-Duo St. Pauli und Kiel wurde in dieser Saison keines von vier Spielen verloren. Und auch gegen den HSV holte Magdeburg in der Zweiten Liga aus fünf Spielen schon drei Siege.