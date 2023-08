Kurios: HSV-Legende van der Vaart ist jetzt Weltrekordhalter

In den Herzen der HSV-Fans hat er seinen Platz ohnehin sicher, auch in Madrid, bei Tottenham oder Ajax Amsterdam schwärmen sie noch immer von seiner Fußball-Kunst. Mit mittlerweile 40 Lenzen ist Rafael van der Vaart nun sogar Weltrekordler und wird im neuen Guinness-Buch der Rekorde stehen. Eine kuriose Nummer.

Van der Vaart und seine Bestmarke. Dafür wechselte er sogar die Sportart. 48 Stunden am Stück spielte der Niederländer am Wochenende bei einem Padel-Turnier im nordfriesischen Enge-Sande mit. Gemeinsam mit 51 Mitspielern schwang der Ex-Weltklassekicker das Racket, am Ende standen der neue Weltrekord und der Eintrag ins Guinness-Buch. Das Unternehmen „GreenTec“ stellte den Marathon auf die Beine. Eine der Rekord-Bedingungen: Zwischen den Spielen durften höchstens zehn Minuten lang pausiert werden, ehe die nächste Partie begann.

Van der Vaart spielte 48 Stunden lang Padel

Anstrengung pur. „Aber es hat riesigen Spaß gemacht“, sagte van der Vaart der MOPO. „Als es geschafft war, war es ein Gefühl, als hätte man die Champions League gewonnen. Soviel Mühe steckte da drin.“

Der frühere HSV-Star, der aus seinem Wohnort Bukarest zum Rekord-Turnier reiste, ist seit längerem begeisterter Padel-Spieler. „Ich habe ansonsten ja häufig Schmerzen an den Gelenken, was mich wirklich nervt“, sagt er. „Aber Padel ist richtig gut für meinen Körper.“

Nächstes Jahr soll der Rekord wieder geknackt werden. Van der Vaart: „Dann bin ich wieder dabei!“