Der Ball liegt bei Merlin Polzin. Nach dem starken 3:1 in Karlsruhe wird der Interimstrainer des HSV auch am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Darmstadt das Sagen haben und kämpft um die Chance, darüber hinaus Hamburgs Chefcoach zu bleiben. Damit ist klar: Alle Kandidaten, mit denen die Vereinsbosse derzeit in Kontakt stehen, müssen geduldig sein – nicht zuletzt Bruno Labbadia, dessen Amtsantritt beim HSV vor wenigen Tagen noch als sicher galt. Wie aber geht der 58-Jährige mit der ungewissen Situation um?