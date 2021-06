Kumpel aus Kölner Zeiten: Sobiech ist sich sicher: Terodde hilft dem HSV weiter

Er ist der neue Hoffnungsträger des HSV: Simon Terodde. Auch Lasse Sobiech, bis vor wenigen Tagen Teamkollege des Torjägers beim 1. FC Köln, hält sehr viel von dem 32-Jährigen.

Terodde würde zwar nicht durch acht Leute hindurchdribbeln oder Tore aus 30 Metern machen. „Aber wenn der Ball im Strafraum in seiner Nähe ist, dann ist die Chance groß, dass der Ball im Netz zappelt. Denn er ist vor der Kiste eiskalt. Mit einem wie ihm hast du in der 2. Liga eine Garantie für Tore.“

Sobiech glaubt an Terodde-Tore beim HSV



Sobiech ist sicher, dass Terodde bei seiner Torjagd nicht nachlassen will: „Er ist zwar nicht 22, aber er hat den Ehrgeiz eines 22-Jährigen. Der HSV kann sich darauf verlassen, dass Simon immer 100 Prozent für den Verein, für die Truppe und die Fans gibt.“

Als Typ sei Terodde eine große Bereicherung: „Das Klima im Kader wird von Simon beeinflusst. Er ist eine ehrliche Haut, scheut sich auch nicht, seinen Mitspielern mal zu sagen, wie er die Situation sieht und was sie besser machen sollten. Nur so können sich Spieler und die Truppe weiterentwickeln. Aber das tut er niemals, um jemanden runterzuputzen.“ Terodde würde sich stets in den Dienst der Mannschaft stellen. „Simon hilft ihr auch mit seiner Menschlichkeit weiter.“

Sobiech hat seinen Kumpel in den vergangenen Tagen schon in Hamburg besucht und bei der Wohnungssuche beraten. „Er will die Stadt genießen, deshalb geht die Tendenz in Richtung City.“