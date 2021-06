Kritik vom HSV-Trainer: Hecking schlägt Abwehr-Alarm!

Wie schon zuletzt in Fürth erzielte der HSV auch in Stuttgart zwei Tore. Zum Sieg reichte es am Ende erneut trotzdem nicht, weil die Hamburger sich in der Defensive weiterhin viel zu viele Aussetzer erlauben. „Wir haben uns nicht clever verhalten“, sagt Dieter Hecking, den vor allem das dritte Gegentor nervte. „So ein Gegentor darfst du nicht bekommen. Das müssen wir einfach besser verteidigen.“

Neu ist das Problem beim HSV nicht. „Grundsätzlich gibt es bei uns zu wenig Spiele ohne Gegentor“, sagt Hecking. Die Zahlen belegen es. Nur in sieben der bislang 28 Liga-Spielen blieb der HSV hinten sauber. Das ist Mittelmaß in der Zweiten Liga. Heidenheim (13 Spiele ohne Gegentor) und Bielefeld (zehn Spiele ohne Gegentor) machen es zum Vergleich deutlich besser.

HSV-Trainer Hecking fordert: Wir müssen besser verteidigen!

„Es wäre schön, wenn wieder häufiger hinten die Null stehen würde“, betont Hecking, der von der ganzen Mannschaft verlangt, künftig besser zu verteidigen. „Dass es eine Qualitätsfrage ist, würde ich nicht sagen. Alle haben schon nachgewiesen, dass sie es besser können.“

Hecking will die Null. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich der HSV nun zum Aufstieg mauern will. Auch das sagt der Coach: „Von der Anlage des Spiels werden wir sicher nichts verändern. Wir werden die Aufgaben weiter aktiv angehen. Das ist unser Weg. Das Spielglück war zuletzt nicht auf unserer Seite.“