In Kürze wird Klartext gesprochen. Nachdem der beim HSV verpönte Ex-Fanklub „Die Löwen“ zuletzt mehrfach für Ärger während der Heimspiele sorgte, soll es noch vor dem nächsten Auftritt im Volkspark gegen Fürth (21.10.) zum Dialog kommen. Was haben die als rechtsextrem geltenden „Löwen“ vor? Wie schafft es der HSV, ihnen Einhalt zu gebieten? Und vor allem: Welche HSV-Vertreter sollen an dem Treffen teilnehmen? Fragen, mit denen sich der Verein intensiv auseinandersetzt.