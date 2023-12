Manchmal sind es Zentimeter, die im Fußball entscheiden – über ein Ergebnis und vielleicht sogar über Arbeitsstellen. Die Latte und der Pfosten retteten den HSV in Nürnberg in Minute 57 vor dem Rückstand. Nun ist es nicht zielführend, die Frage zu stellen, was passiert wäre, wenn der Ball von Hayashi ins Tor gegangen wäre – und doch war Sportvorstand Jonas Boldt gut beraten, kein rein ergebnisabhängiges Urteil über Trainer Tim Walter zu fällen.

Dessen Spieler hatten dem Boss die Analyse nicht leichter gemacht. Sie agierten etwas besser als zuletzt – aber spielten sie so gut, dass man daraus ausreichend Hoffnung für die Rückrunde schöpfen kann? Sie haben bewiesen, dass sie der Idee des Trainers folgen. Aber wie erfolgversprechend ist diese noch? Und wie gut ist Walter als Spielerentwickler?

Während Trainer-Fan Schonlau, Muheim und Glatzel unter ihm besser wurden, ist es Walter nicht gelungen, die ligaweit hochwertigste Auswahl an Flügelstürmern gewinnbringend einzusetzen. Einzig der unkonventionelle Jatta konnte streckenweise überzeugen, Dompé, Königsdörffer und Öztunali blieben große Enttäuschungen. Auch Freigeist Pherai tauchte zu häufig ab. Und in der Abwehr fremdeln die neu an Bord geholten Hadzikadunic und Ramos weiter mit Walters Fußball, den der in der Szene dechiffrierte Trainer zwar modifiziert hat, neue Überraschungsmomente hat er aber nicht kreiert.

„Nicht zufriedenstellend“ sei das Prädikat der Hinrunde, wie Boldt und Glatzel unisono festhielten. Wenn statt Letzterem Hayashi in Nürnberg getroffen hätte, wäre das Urteil härter ausgefallen. Aber auch so braucht der HSV neue Impulse für die Rückrunde. Ob Walter für diese sorgen kann? Der Trainer hat die Chance, seinen Boss in den kommenden Tagen davon zu überzeugen. Der Auftritt von Nürnberg allein darf als Argument nicht reichen.